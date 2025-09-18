„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Maxi erfährt von Henrys Plänen (18.9.25)

In "Sturm der Liebe" versucht Miro, seine Symptome loszuwerden.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Erik macht sich auf Kosten von Miro lustig, was diesem sehr unangenehm ist. Besonders peinlich wird es, als er sogar davon träumt, schwanger zu sein. Rat suchend wendet er sich an Michael, der ihm Sport empfiehlt. Daraufhin bittet er Lale um Training. Maxi will Sophia sprechen, wird jedoch von Georg abgeblockt. Von ihm erfährt sie immerhin, dass Henry eine besondere, streng geheime Überraschung für die Hochzeit plant. Henry selbst gelingt es schließlich, Sophia zu erreichen und ihr zu sagen, wo er sich aufhält.