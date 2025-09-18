„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Maxi erfährt von Henrys Plänen (18.9.25)

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela, die seit 2005 im Ersten ausgestrahlt wird und im fiktiven Luxushotel „Fürstenhof“ in Oberbayern spielt. Im Zentrum steht in jeder Staffel ein neues Traumpaar, dessen Liebesgeschichte über viele Monate hinweg erzählt wird – mit allen Höhen und Tiefen, Missverständnissen, Intrigen und überraschenden Wendungen. Rund um das Paar entwickelt sich ein Geflecht aus Familiengeschichten, Machtkämpfen und kleinen wie großen Dramen, in die Hotelangestellte, Geschäftsleute und Adelsfamilien verwickelt sind.

Typisch für „Sturm der Liebe“ sind klassische Soap-Elemente: verpasste Gelegenheiten, heimliche Liebschaften, Rivalitäten und plötzliche Enthüllungen, die das Leben der Figuren auf den Kopf stellen. Gleichzeitig werden immer wieder humorvolle und leichte Szenen eingebaut, sodass die Serie eine Mischung aus Romantik, Drama und Unterhaltung bietet. Mit dem idyllischen Hotel als Mittelpunkt ist der „Fürstenhof“ nicht nur Handlungsort, sondern auch Symbol für Glanz, Glamour und den ständigen Sturm der Gefühle, der die Figuren begleitet.

Der Hauptcast von "Sturm der Liebe"