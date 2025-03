„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Markus geht auf Christoph los (18.3.25)

1 Greta (Laura Osswald, l.) genießt den Kuss mit Yannik (Jo Weil, r.), lässt es aber nicht zu mehr kommen. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Sophia fühlt sich Christoph gegenüber durch dessen Verrat an Markus verpflichtet. Um Sophias Zweifel endgültig zu beseitigen, gesteht Alexandra Markus, dass Christoph ihn hintergangen hat. Als Markus in Sophias Beisein wütend auf Christoph losgeht, ist sie überzeugt, dass sie Christoph vertrauen kann. Vincent erkennt, dass Katja sich unter Druck gesetzt fühlt. Nach einer unerwartet gelungenen Theaterprobe entschuldigt sie sich bei ihm. Vincent verspricht, Abstand zu halten, was Katja beeindruckt.