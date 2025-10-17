„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Fanny und Fritz entdecken eine gemeinsame Seite an sich (17.10.25)

In „Sturm der Liebe“ hilft Fanny Fritz dabei, ein Autogramm von einem bekannten Basketballspieler zu bekommen.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Fritz erfährt, dass ein bekannter Basketballspieler im Hotel wohnt, und möchte ein Autogramm für seinen Vater. Doch Angestellten ist es verboten, Gäste direkt anzusprechen. Fanny überwindet ihre Schüchternheit und organisiert trotzdem die Unterschrift, da sie Fritz' Beziehung zu seinem Vater bewegt. Als sie ihm das Autogramm übergibt, erkennt sie, dass sie und Fritz eine besondere Gemeinsamkeit haben.