„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Katja ist von Vincents Eifersucht genervt (17.6.25)

"Germany's next Topmodel" Die Final-Models im Check

Sechs Models, zwei Titel: Am Donnerstag steht das große "GNTM"-Finale an. Drei Frauen und drei Männer kämpfen um den Sieg in der Jubiläumsstaffel. Wer hat die besten Chancen? Ein Blick auf Heidi Klums Finalisten verrät klare Favoriten.