„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Sophia macht Erik ein unmoralisches Angebot (17.4.25)

Rauswurf bei The Who Jetzt reagiert Ringo Starrs Sohn Zak Starkey

Die Kultband The Who hat sich von ihrem Schlagzeuger Zak Starkey getrennt. In einem Statement äußert sich der Sohn von Beatles-Ikone Ringo Starr nun zu seinem Aus: "Nachdem ich diese Lieder so viele Jahrzehnte mit der Band gespielt habe, bin ich überrascht und traurig."