„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Henry trennt sich aus Angst von Maxi (17.3.25)

1 Markus (Timo Ben Schöfer, r.) sieht eine Chance, sich bei Sophia (Krista Birkner, r.) in ein gutes Licht zu rücken. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

Maxi ahnt in "Sturm der Liebe" nicht, dass Henry von seiner Mutter erpresst wird.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maxi ahnt nicht, dass Henry von seiner Mutter erpresst wird, und kann sich nicht vorstellen, dass seine Gefühle für sie verschwunden sind. Doch um sie zu schützen, sieht Henry keinen anderen Weg, als sie von sich zu stoßen. Lale und Werner fangen Maxi in ihrem Kummer auf, und schließlich akzeptiert sie die Trennung schweren Herzens. Yvonne eilt erschrocken zum See, muss aber feststellen, dass Erik bereits gegangen ist. Trotzdem finden die beiden wieder zueinander. Doch als Erik erfährt, wie viel Geld Yvonne in ihren neuen Online-Shop stecken will, kommt es erneut zum Streit.