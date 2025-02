„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Vincent vertraut Fanny seine Vergangenheit an (17.2.25)

1 "Sturm der Liebe": Fanny (r.) schöpft Hoffnung, dass Vincent doch Interesse an ihr haben könnte. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Fanny in Vincents Beisein eine alte Holzkiste mit einem Blechspielzeug entdeckt, weckt das bei Vincent Erinnerungen an seine Kindheit. Zum ersten Mal öffnet er sich Fanny und spricht über seine Vergangenheit. Sie ist berührt von seiner Offenheit und schöpft vorsichtig neue Hoffnung. Während Henry voller Begeisterung seine Zukunft mit Maxi plant, trifft Sophia die Situation schwer. Sie fürchtet, ihren Sohn endgültig zu verlieren. Doch dann erfährt Henry, dass Maxi doch am "Fürstenhof" bleiben will. Er fleht sie an, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken. Als Maxi auf Sophia trifft, lässt sie ihre aufgestaute Wut an ihr aus.