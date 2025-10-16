„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Auf Larissa & Yannik wartet eine unerwartete Überraschung (16.10.25)
1
Larissa (Vivien Wulf, r.) und Yannik (Jo Weil, 2.v.r.) befreien Kilian (Anthony Paul, l.) und Fanny (Johanna Graen, 2.v.l.) aus ihrer misslichen Lage. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" erkennt Katja , dass es in ihrer Hand liegt, etwas am "Fürstenhof" zu verändern. 

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vincent zweifelt daran, ob Katja Markus' Anteile wirklich übernehmen und sich so in die Machtkämpfe am "Fürstenhof" verwickeln sollte. Auch wenn sie zögert, erkennt Katja, dass sie den Führungsstil künftig prägen könnte. Während Fanny und Kilian dringend auf Rettung hoffen, scheitern Alfons und Hildegard an ihrem Rätsel. Als Yannik und Larissa schließlich die Hütte erreichen, ist es für Kilian zu spät, um rechtzeitig zu Greta zu gelangen.

 

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela, die seit 2005 im Ersten ausgestrahlt wird und im fiktiven Luxushotel „Fürstenhof“ in Oberbayern spielt. Im Zentrum steht in jeder Staffel ein neues Traumpaar, dessen Liebesgeschichte über viele Monate hinweg erzählt wird – mit allen Höhen und Tiefen, Missverständnissen, Intrigen und überraschenden Wendungen. Rund um das Paar entwickelt sich ein Geflecht aus Familiengeschichten, Machtkämpfen und kleinen wie großen Dramen, in die Hotelangestellte, Geschäftsleute und Adelsfamilien verwickelt sind.

Typisch für „Sturm der Liebe“ sind klassische Soap-Elemente: verpasste Gelegenheiten, heimliche Liebschaften, Rivalitäten und plötzliche Enthüllungen, die das Leben der Figuren auf den Kopf stellen. Gleichzeitig werden immer wieder humorvolle und leichte Szenen eingebaut, sodass die Serie eine Mischung aus Romantik, Drama und Unterhaltung bietet. Mit dem idyllischen Hotel als Mittelpunkt ist der „Fürstenhof“ nicht nur Handlungsort, sondern auch Symbol für Glanz, Glamour und den ständigen Sturm der Gefühle, der die Figuren begleitet.

Der Hauptcast von "Sturm der Liebe"

  • Dirk Galuba als Werner Saalfeld
  • Sepp Schauer als Alfons Sonnbichler
  • Antje Hagen als Hildegard Sonnbichler
  • Erich Altenkopf als Dr. Michael Niederbühl
  • Dieter Bach als Christoph Saalfeld
  • Sven Waasner als Erik Klee
  • Tanja Lanäus als Yvonne Klee
  • Daniela Kiefer als Alexandra Schwarzbach
  • Timo Ben Schöfer als Markus Schwarzbach
  • Laura Osswald als Greta Bergmann
  • Yeliz Simsek als Lale Ceylan
  • Isabell Stern als Katja Saalfeld
  • Pablo Sprungala als Miro Falk
  • Krista Birkner als Sophia Sydow
  • Johanna Graen als Fanny Schätzl
  • Jo Weil als Dr. Yannik Rudloff
  • Vivien Wulf als Larissa Mahnke

„Sturm der Liebe“ in der ARD Mediathek schauen

Wer eine Folge verpasst hat, kann in der App oder im Browser die Folge nachträglich in der ARD-Mediathek schauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge auch schon vorab ebenfalls in der ARD-Mediathek streamen.

 