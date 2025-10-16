„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Auf Larissa & Yannik wartet eine unerwartete Überraschung (16.10.25)

In "Sturm der Liebe" erkennt Katja , dass es in ihrer Hand liegt, etwas am "Fürstenhof" zu verändern.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Vincent zweifelt daran, ob Katja Markus' Anteile wirklich übernehmen und sich so in die Machtkämpfe am "Fürstenhof" verwickeln sollte. Auch wenn sie zögert, erkennt Katja, dass sie den Führungsstil künftig prägen könnte. Während Fanny und Kilian dringend auf Rettung hoffen, scheitern Alfons und Hildegard an ihrem Rätsel. Als Yannik und Larissa schließlich die Hütte erreichen, ist es für Kilian zu spät, um rechtzeitig zu Greta zu gelangen.