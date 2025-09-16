„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Katja bringt sich aus Eifersucht in eine unangenehme Lage (16.9.25)

Katja spürt in "Sturm der Liebe" Eifersucht, als sie Vincent zusammen mit Fanny sieht.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Maxi sucht Sophia auf, um über Henry zu sprechen, wird aber von Georg abgewiesen. Kurz darauf erfährt sie überrascht, dass Henrys Handy im "Fürstenhof" eingeloggt war, als er ihr Nachrichten schrieb. Vincent hilft Fanny beim romantischen Schmücken der Almhütte. Katja beobachtet heimlich, wie vertraut die beiden wirken. Eifersucht steigt in ihr auf, der sie nicht nachgeben will. Doch sie folgt den beiden und bringt sich dadurch in eine unangenehme Lage.