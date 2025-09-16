„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Katja bringt sich aus Eifersucht in eine unangenehme Lage (16.9.25)

Maxi sucht Sophia auf, um über Henry zu sprechen, wird aber von Georg abgewiesen. Kurz darauf erfährt sie überrascht, dass Henrys Handy im "Fürstenhof" eingeloggt war, als er ihr Nachrichten schrieb. Vincent hilft Fanny beim romantischen Schmücken der Almhütte. Katja beobachtet heimlich, wie vertraut die beiden wirken. Eifersucht steigt in ihr auf, der sie nicht nachgeben will. Doch sie folgt den beiden und bringt sich dadurch in eine unangenehme Lage.

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela, die seit 2005 im Ersten ausgestrahlt wird und im fiktiven Luxushotel „Fürstenhof“ in Oberbayern spielt. Im Zentrum steht in jeder Staffel ein neues Traumpaar, dessen Liebesgeschichte über viele Monate hinweg erzählt wird – mit allen Höhen und Tiefen, Missverständnissen, Intrigen und überraschenden Wendungen. Rund um das Paar entwickelt sich ein Geflecht aus Familiengeschichten, Machtkämpfen und kleinen wie großen Dramen, in die Hotelangestellte, Geschäftsleute und Adelsfamilien verwickelt sind.

Typisch für „Sturm der Liebe“ sind klassische Soap-Elemente: verpasste Gelegenheiten, heimliche Liebschaften, Rivalitäten und plötzliche Enthüllungen, die das Leben der Figuren auf den Kopf stellen. Gleichzeitig werden immer wieder humorvolle und leichte Szenen eingebaut, sodass die Serie eine Mischung aus Romantik, Drama und Unterhaltung bietet. Mit dem idyllischen Hotel als Mittelpunkt ist der „Fürstenhof“ nicht nur Handlungsort, sondern auch Symbol für Glanz, Glamour und den ständigen Sturm der Gefühle, der die Figuren begleitet.

„Sturm der Liebe“ in der ARD Mediathek schauen

Wer eine Folge verpasst hat, kann in der App oder im Browser die Folge nachträglich in der ARD-Mediathek schauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge auch schon vorab ebenfalls in der ARD-Mediathek streamen.