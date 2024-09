„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Katja kann ihre Gefühle nicht mehr weiter unterdrücken (16.9.24)

1 "Sturm der Liebe": Katja und Markus erinnern sich wehmütig, einmal einen gemeinsamen Traum gehabt zu haben. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" kommt es zwischen Katja und Markus zu einem nahen Moment. Christoph ahnt Schlimmes.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katja ist Markus dankbar, dass er ihr bei der Rettung ihres Weinguts geholfen hat, lehnt aber weitere Unterstützung von ihm ab, was Markus enttäuscht hinnehmen muss. Bei einem zufälligen Wiedersehen werden sie an ihre gemeinsame schöne Zeit erinnert, und Katja kann ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten - sie küssen sich. Maxi plagt das schlechte Gewissen und sie hofft inständig, dass Christoph vollständig genesen wird. Als Christoph erfährt, dass in seinem Blut ein Schlafmittel gefunden wurde, hegt er einen schlimmen Verdacht.