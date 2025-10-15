„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Fanny wird von Kilian kritisiert – zu Recht? (15.10.25)
1
"Sturm der Liebe": Fanny (l.) erschrickt vor sich selbst, als ihr Mund schneller ist als ihr Kopf. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" überrascht Fanny Kilian mit einem mutigen Angebot. 

15:10 Uhr, Sturm der Liebe

Kilian glaubt, er habe das ideale Hochzeitsgeschenk und stößt Greta damit vor den Kopf: Er will für die Feier kochen. Als Fanny ihm spontan ihre Hilfe zusagt, erschreckt sie über ihre eigene Reaktion. Kurz darauf unterläuft ihr ein Missgeschick, woraufhin Kilian sie zu Unrecht kritisiert. Michael gesteht Anja, dass er verliebt ist. Eigentlich könnten beide endlich zusammenfinden. Doch Michael fragt nach Anjas Plänen, auszuwandern. Anja schiebt diese Gedanken beiseite. Sie will den Moment mit Michael genießen.

 

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela, die seit 2005 im Ersten ausgestrahlt wird und im fiktiven Luxushotel „Fürstenhof“ in Oberbayern spielt. Im Zentrum steht in jeder Staffel ein neues Traumpaar, dessen Liebesgeschichte über viele Monate hinweg erzählt wird – mit allen Höhen und Tiefen, Missverständnissen, Intrigen und überraschenden Wendungen. Rund um das Paar entwickelt sich ein Geflecht aus Familiengeschichten, Machtkämpfen und kleinen wie großen Dramen, in die Hotelangestellte, Geschäftsleute und Adelsfamilien verwickelt sind.

Typisch für „Sturm der Liebe“ sind klassische Soap-Elemente: verpasste Gelegenheiten, heimliche Liebschaften, Rivalitäten und plötzliche Enthüllungen, die das Leben der Figuren auf den Kopf stellen. Gleichzeitig werden immer wieder humorvolle und leichte Szenen eingebaut, sodass die Serie eine Mischung aus Romantik, Drama und Unterhaltung bietet. Mit dem idyllischen Hotel als Mittelpunkt ist der „Fürstenhof“ nicht nur Handlungsort, sondern auch Symbol für Glanz, Glamour und den ständigen Sturm der Gefühle, der die Figuren begleitet.

Der Hauptcast von "Sturm der Liebe"

  • Dirk Galuba als Werner Saalfeld
  • Sepp Schauer als Alfons Sonnbichler
  • Antje Hagen als Hildegard Sonnbichler
  • Erich Altenkopf als Dr. Michael Niederbühl
  • Dieter Bach als Christoph Saalfeld
  • Sven Waasner als Erik Klee
  • Tanja Lanäus als Yvonne Klee
  • Daniela Kiefer als Alexandra Schwarzbach
  • Timo Ben Schöfer als Markus Schwarzbach
  • Laura Osswald als Greta Bergmann
  • Yeliz Simsek als Lale Ceylan
  • Isabell Stern als Katja Saalfeld
  • Pablo Sprungala als Miro Falk
  • Krista Birkner als Sophia Sydow
  • Johanna Graen als Fanny Schätzl
  • Jo Weil als Dr. Yannik Rudloff
  • Vivien Wulf als Larissa Mahnke

„Sturm der Liebe“ in der ARD Mediathek schauen

Wer eine Folge verpasst hat, kann in der App oder im Browser die Folge nachträglich in der ARD-Mediathek schauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge auch schon vorab ebenfalls in der ARD-Mediathek streamen.

 