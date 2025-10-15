„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Fanny wird von Kilian kritisiert – zu Recht? (15.10.25)

In "Sturm der Liebe" überrascht Fanny Kilian mit einem mutigen Angebot.
15:10 Uhr, Sturm der Liebe
Kilian glaubt, er habe das ideale Hochzeitsgeschenk und stößt Greta damit vor den Kopf: Er will für die Feier kochen. Als Fanny ihm spontan ihre Hilfe zusagt, erschreckt sie über ihre eigene Reaktion. Kurz darauf unterläuft ihr ein Missgeschick, woraufhin Kilian sie zu Unrecht kritisiert. Michael gesteht Anja, dass er verliebt ist. Eigentlich könnten beide endlich zusammenfinden. Doch Michael fragt nach Anjas Plänen, auszuwandern. Anja schiebt diese Gedanken beiseite. Sie will den Moment mit Michael genießen.