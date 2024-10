„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Theo und Lale stürzen sich in die Hochzeitsvorbereitungen (15.10.24)

1 Theo (Lukas Leibe, l.) und Lale (Yeliz Simsek, r.) sind überglücklich, dass sie den Traum Ort für ihre Hochzeit gefunden haben. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

Vincent sorgt sich in "Sturm der Liebe" um Miro, der von Alpträumen geplagt wird. Lale und Theo wollen heiraten.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Lale hört, dass Shirin und Gerry in drei Wochen zu Besuch kommen, möchte sie diesen Anlass nutzen, um zu heiraten. Theo ist begeistert und sie stürzen sich in die Hochzeitsvorbereitungen. Doch sie finden so kurzfristig keinen passenden Veranstaltungsort. Theo organisiert Miro eine Unterkunft bei Vincent und Maxi. Die beiden sind mit ihrem neuen Mitbewohner zufrieden. Doch Vincent bemerkt, dass Miro unter starken Albträumen leidet, was ihm Sorgen bereitet.