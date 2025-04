„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Miro muss eine wichtige Entscheidung treffen (15.4.25)

1 Markus (Tim Ben Schöfer, l.) bringt Schorsch (Klasu Haderer, r.) die schlechte Kunde und muss dabei schwindeln. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

In "Sturm der Liebe" stellt Greta Miro vor eine schwerwiegende Wahl. Möchte er ein Leben mit oder ohne Kinder?











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach Ricardas Abreise lässt Greta das Thema Kinderwunsch nicht los. In einem offenen und gefühlvollen Gespräch macht sie deutlich, dass sie sich ein gemeinsames Leben mit Miro wünscht. Doch wenn er weiterhin eigene Kinder möchte, muss er jetzt eine Entscheidung treffen - und sich trennen, bevor es zu spät ist. Währenddessen tüfteln Vincent und Fanny an ihrem Plan, sich zu entlieben: Weniger gemeinsame Zeit soll helfen. Maxi gibt Vincent gut gemeinte Tipps in Sachen Liebe und setzt sich sogar bei Geschäftsführer Henry dafür ein, dass Vincent mehr Freizeit bekommt. Doch Vincent merkt zunehmend, wie sich sein Lügennetz immer weiter ausdehnt.