„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Sophia setzt den Bürgermeister unter Druck (14.4.25)

"Sturm der Liebe": Sophia erkennt, dass ihr Erpressungsversuch keine gute Idee war.

In "Sturm der Liebe" scheitert Sophia mit ihrem Erpressungsversuch an Christoph.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Sophia setzt den Bürgermeister mit dem Videomaterial der versteckten Kamera unter Druck. Ihr Ziel: das Gewerbegrundstück für sich zu gewinnen. Christoph denkt darüber nach, härtere Geschütze aufzufahren - er will die Aufnahmen an die Presse geben, um Sophias Erpressung ins Leere laufen zu lassen. Markus lehnt diesen Plan kategorisch ab, doch Christoph bleibt bei seiner Linie. Henry wird sich bewusst, wie viel er für Sophia bereits geopfert hat - und wie sehr er dabei Maxi verletzt hat. Er möchte sich bei ihr entschuldigen. Doch als sie wissen will, was wirklich hinter seinem Verhalten steckt, bleibt er stumm. Maxis Trennungsschmerz flammt erneut auf, und sie beginnt sich zu fragen, warum es ihr so schwerfällt, Henry endgültig hinter sich zu lassen.