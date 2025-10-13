„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Yanniks Bruder taucht in Bichlheim auf (13.10.25)

Yanniks Bruder Kilian kommt in "Sturm der Liebe" überraschend nach Bichlheim.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Kilian, Yanniks Bruder, taucht unerwartet in Bichlheim auf. Er war zuletzt als Sternekoch beschäftigt und möchte hier Urlaub machen. Fanny erkennt inzwischen, dass sie keine romantische Beziehung braucht, um Nähe und Freundschaft zu empfinden. Doch nachdem sie eines von Kilians Desserts probiert, ist sie wie verzaubert. Christoph stellt fest, dass er nur Alexandras Anteile finanzieren kann. Werner begreift dabei überrascht, dass Christoph nie die Absicht hatte, die Anteile gleichmäßig zu teilen.