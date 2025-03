„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Maxi bricht auf dem Laufsteg zusammen! (12.3.25)

Fan-Screening von "The Electric State" Millie Bobby Brown begeistert mit floralem Kleid

Bei der Fan-Vorführung ihres neuen Netflix-Films "The Electric State" in New York zog Millie Bobby Brown alle Blicke auf sich. Die 21-jährige Schauspielerin erschien in einem außergewöhnlichen schwarzen Kleid mit aufwendigen Blumen-Applikationen.