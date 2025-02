„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Henry will Maxi die Wahrheit sagen (12.2.25)

1 Lale (Yeliz Simsek, v.M., mit Dieter Bach, h.l. und Pablo Sprungala, h.r.) ist froh, die Kraft zu haben, um sich von Theo zu verabschieden. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

In "Sturm der Liebe" möchte Henry Maxi endlich sagen, dass Sophia seine Mutter ist. Doch dann kommt wieder etwas dazwischen.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry will Maxi endlich gestehen, dass Sophia seine Mutter ist, doch ein Anruf von Werner verhindert seine Beichte. Während Maxi noch optimistisch ist, dass sich Werners Sorgen als unbegründet herausstellen, weiß Henry bereits, dass die Wahrheit noch schlimmer ist, als Maxi sich vorstellen kann. Aufgewühlt verabschiedet er sich von ihr, im Bewusstsein, dass bei ihrer Rückkehr nichts mehr so sein wird wie zuvor. Michael hat nach dem Verkauf des Cafés an Yvonne endgültig alle Verbindungen zu Nicole gekappt. Doch nun steht er vor der Frage, was als Nächstes kommt. Er spricht mit Fanny über die südamerikanische Pflanze Lumaria Amazonica, die möglicherweise eine Heilung für ihn sein könnte.