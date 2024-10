„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Erik wird bewusst, wie sehr er Yvonne liebt (11.10.24)

1 Der enttäuscht Philipp (Robin Schick, l.) kommt durch Roland (Steffen Wink, r.) auf eine Idee. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

In "Sturm der Liebe" versucht Erik Nicole mitzuteilen, dass er zu Yvonne zurück möchte.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nicole und Erik entkommen nur knapp, als Michael fast auf sie stößt. Während Erik sich schnell verabschiedet, versucht Nicole, ihre Verwirrung zu überspielen. Danach wird Erik bewusst, wie viel Yvonne ihm bedeutet und wie sehr er sie liebt. Als er Nicole sanft versucht zu erklären, dass er zu Yvonne zurückkehren will, zeigt sie Verständnis. Doch in Bezug auf Michael ist sie sich weniger sicher. Währenddessen kämpft Michael weiterhin mit starken Schmerzen in seinen Fingergelenken, und nicht einmal starke Schmerzmittel scheinen zu helfen.

