„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Verliert Erik seinen Job? (11.9.25)

In "Sturm der Liebe" hat Miro plötzlich die gleichen Symptome wie die schwangere Greta.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Greta und Miro kehren aus dem Urlaub zurück. Doch Miro fühlt sich unwohl und wirkt weniger belastbar als die schwangere Greta. Michael erkennt nach einer Untersuchung, dass es sich um das Couvade-Syndrom handelt, eine Art Mit-Schwangerschaft, die besonders einfühlsame Männer betrifft. Anja befürchtet, ihren Plan nicht so schnell umsetzen zu können, wie ihr Bruder das Geld benötigt. Erik muss unterdessen um seinen alten Arbeitsplatz fürchten.