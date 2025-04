„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Kann Larissa gerettet werden? (10.4.25)

1 Yannik (Jo Weil, r.) legt Larissa (Vivien Wulf, l.) nahe, sich gesundheitlich durchchecken zu lassen. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

In "Sturm der Liebe" kämpft Larissa ums Überleben. Wird sie rechtzeitig Hilfe bekommen?











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maxi kommt im letzten Moment zum See zurück und kann Larissa retten, die gerade untergeht. Nachdem sie Magnesium eingenommen hat, verschwinden ihre Krämpfe. Maxi denkt medizinisch weiter und vermutet, dass Larissa möglicherweise an Diabetes leidet, doch diese will davon nichts hören. Ricarda interpretiert das Verschwinden der Nummer ihres Flirtpartners im Zug als schicksalhaft. Als Miro die Telefonnummer doch noch zufällig in Ricardas Portemonnaie entdeckt, beschließt er, sie zunächst für sich zu behalten.