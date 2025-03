„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Maxi und Henry kommen sich wieder näher (11.3.25)

1 Sophia (Krista Birkner, r.) bittet Larissa (Vivien Wulf, l.), ihre Rolle bei der Verkupplungsaktion für sich zu behalten. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" bricht die aufgestaute Leidenschaft von Maxi und Henry heraus.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Während der Vorbereitungen für die Modenschau sieht Henry, wie Maxi sich herausgeputzt hat. Da er ihre Gefühle respektiert, hält er zunächst Abstand. Doch als er mit seinem Motorrad eine Panne hat, bietet Maxi ihm an, ihn mit dem Fahrrad mitzunehmen. Die Fahrt endet mit einem Sturz, und beide landen nebeneinander auf einer Almwiese - der Moment bringt sie einander wieder näher. Unterdessen leidet Greta weiterhin unter der Trennung von Miro. Hildegard rät ihr, sich eine Auszeit zu nehmen. Am nächsten Tag zieht es Greta in die Natur, wo sie ausgerechnet auf Miro trifft. Die beiden finden einen freundlichen Umgang miteinander und beschließen, es als Freunde zu versuchen.