„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Erik fühlt sich von Christoph übergangen (10.10.25)

In „Sturm der Liebe“ genießt Erik zunächst seine neue Rolle als Chef, doch die Ernüchterung folgt schnell.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Nach Werners eindringlichem Appell überlegt Christoph noch einmal und entscheidet, seine Erpressung nicht weiterzuführen. Doch als er merkt, dass Markus und Alexandra sich wieder angenähert haben, gerät er erneut ins Grübeln. Erik fühlt sich übergangen, weil Christoph Henry an seiner Stelle zu einer Tourismusmesse schicken will. Noch mehr verärgert ist er, als der neue Kollege ohne Rücksprache Umstrukturierungen vornimmt. Wird Erik in seiner Rolle als Chef überhaupt ernst genommen?