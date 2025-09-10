„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Eriks Gespräch mit Christoph geht nach hinten los (10.9.25)

Maxi glaubt in "Sturm der Liebe" an eine glückliche Zukunft mit Henry.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Sophia teilt Henry mit, dass sie außer Gefahr ist. Glücklich überbringt Henry Maxi die gute Botschaft. Als Maxi Henry um den Hals fällt, verheddert sich Henrys Geschenk und geht kaputt, sodass Henry die Kette an sich nimmt, um sie reparieren zu lassen. Am nächsten Morgen wacht Maxi alleine auf. Erik befürchtet, dass er wegen Christoph die Stelle als Portier nicht bekommt, und bittet Yvonne, sich für ihn einzusetzen. Nachdem sie aber findet, dass Erik für sich selbst einstehen sollte, ringt er sich dazu durch. Doch sein Gespräch mit Christoph geht nach hinten los.