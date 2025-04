„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Markus macht eine erschütternde Entdeckung (10.4.25)

1 Fanny (Johanna Graen, r.) gelingt es nicht, überzeugend mit Vincent (Martin Walde, l.) zu streiten. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

In "Sturm der Liebe" genießt Markus einen Casinoabend mit dem Bürgermeister. Doch der Morgen danach bringt eine schockierende Wendung.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Sophia lädt Bürgermeister Gruber zu einem Casinoabend in den „Fürstenhof“ ein – nicht ganz uneigennützig. Am nächsten Morgen stößt Markus im Hotelzimmer des Bürgermeisters auf etwas, das ihn zutiefst erschüttert. Währenddessen trifft Maxi gerade noch rechtzeitig am See ein, um Larissa vor dem Ertrinken zu bewahren. Vincent möchte das Beziehungsspiel mit Fanny ihr zuliebe so bald wie möglich beenden. Fanny hingegen gesteht Yannik, dass sie sich innerlich eigentlich gar keine Trennung wünscht – auch wenn zwischen ihr und Vincent nie eine echte Beziehung bestanden hat.