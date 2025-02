„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Maxi ist von Henrys Talent fasziniert (10.2.25)

1 Katja (Isabell Stern, M.) versucht sich ihre Befangenheit gegenüber Vincent (Martin Walde, r.) vor Markus (Timo Ben Schöfer, l.) nicht anmerken zu lassen. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

In "Sturm der Liebe" ist Vincent verwundert, dass Henry ein Hobby wieder entdeckt, dass er früher verabscheut hat.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry entdeckt eine alte, beschädigte Geige im Sperrmüll, was Maxi sofort begeistert. Sorgfältig widmet er sich dem Instrument, um es wieder spielbar zu machen. Als Vincent davon erfährt, ist er überrascht - schließlich hat Henry früher das Geigenspiel verabscheut. Er nutzt die Gelegenheit, um nachzufragen, ob Henry inzwischen wieder Kontakt zu seiner Mutter hat. Am Abend überrascht Henry Maxi mit einem kleinen Auftritt, und sie ist fasziniert von seinem versteckten Talent. Ohne Hintergedanken stellt sie die Frage, was er sonst noch alles vor ihr geheim hält.