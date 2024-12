„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Alfons ertappt Werner beim Schummeln (9.12.24)

(cg/spot)/ Saskia Ebert , aktualisiert am 09.12.2024 - 15:16 Uhr

1 Werner (Dirk Galuba, r.) ärgert sich, als Alfons (Sepp Schauer, l.) ihn beim Schummeln erwischt. Foto: ARD/WDR/Thomas Neumeier

Werner wird in "Sturm der Liebe" von einem alten Rivalen herausgefordert. Greta steckt im Gefühlschaos.











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner fühlt sich angespornt, als er erfährt, dass ein alter Konkurrent am Golfturnier teilnimmt. Doch eine Verletzung während der Vorbereitung bringt ihn auf die Idee, zu schummeln. Alfons ertappt ihn dabei und macht ihm unmissverständlich klar, dass er solches Verhalten nicht akzeptiert. Am Ende muss Werner seinem Rivalen auch noch den Siegerpokal überreichen. Greta will ihre Beziehung zu Luis demonstrativ stärken und schlägt ihm vor, gemeinsam die Restaurant-Homepage zu gestalten. Doch nach einer Begegnung mit Miro werden ihre alten Gefühle wieder wach.