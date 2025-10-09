„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Fanny versteht sich auf Anhieb mit Fritz (9.10.25)

In "Sturm der Liebe" verteidigt Fanny den neuen Mitarbeiter vor Lale.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Auf Werners Wunsch beobachtet Alfons einen neuen Mitarbeiter, der alles perfekt machen will und keine Fehler zulässt. Mit seiner pedantischen Art stößt er manche vor den Kopf, findet aber in Fanny sofort eine Unterstützerin. Sie mag ihn und verteidigt ihn, als es zu einem Zwischenfall mit Lale kommt. Markus rührt Alexandra mit seiner Zuwendung. Während Alfons weiter kritisch bleibt, gewinnt der Neue in Fanny eine enge Verbündete. Greta entscheidet, zu Miros Freude, dauerhaft bei ihm einzuziehen.