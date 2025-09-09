„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Ein Edelstein sorgt für Aufsehen (9.9.25)

Henry überrascht Maxi in "Sturm der Liebe" mit einer besonderen Kette.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Nach einem Ausflug besuchen Maxi und Henry Larissas Werkstatt. Dort zieht ein Edelstein ihre Aufmerksamkeit auf sich. Henry erfährt, dass er Kraft geben und vor negativen Energien schützen soll, und schmiedet Pläne damit. Yvonne macht Erik klar, dass er Alfons' Qualitäten erreichen muss, um die Portier-Stelle zu bekommen. Er überredet Alfons, ihm die Betreuung eines besonderen Gastes zu übertragen. Alfons ist zunächst begeistert, erkennt dann aber, dass Erik getrickst hat.