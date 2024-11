„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Wird Luis Werners Angebot doch annehmen? (8.11.24)

1 Als Michael (Erich Altenkopf, l.) einen Schritt auf Nicole (Dionne Wudu, r.) zugehen will, wird er erneut von seinen Schmerzen eingeholt. Foto: RD/WDR/Thomas Neumeier

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana ist tief berührt, als sie mit einem liebevoll zusammengestellten Care-Paket voller stärkender Kleinigkeiten überrascht wird. Doch kurz darauf findet sie zusammen mit Shirin eine enttäuschte Lale vor, die frustriert ist, da nichts so läuft, wie sie es sich vorgestellt hat. Werner erfährt, dass Greta länger in Hamburg bleibt, und bittet Luis, weiterhin für sie in der Küche einzuspringen. Als Luis zunächst ablehnt, greift Werner zu einer List, um ihn umzustimmen. Wird Luis das Angebot doch noch annehmen?