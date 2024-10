„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Lale will selbst Initiative ergreifen (8.10.24)

Lale will selbst Initiative ergreifen

1 Theo (Lukas Leibe, l.) und Lale (Yeliz Simsek, r.) machen sich romantisch ihre Anträge. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

Theo plant in "Sturm der Liebe" einen romantischen Hochzeitsantrag. Lale hat inzwischen die gleiche Idee.











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Theo fasst neuen Mut und plant, seinen Heiratsantrag an Lale noch romantischer an einem See zu inszenieren, wie er es sich erträumt hat. Lale erkennt währenddessen, dass Theo bereits versucht hat, beiläufig um ihre Hand anzuhalten. Nun fürchtet sie, dass er es sich anders überlegt hat, und beschließt, selbst die Initiative zu ergreifen. Doch als sie sich über das Ziel ihres Ausflugs uneinig sind, trennen sich die beiden genervt.