„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Wird Michael Anjas Diebstahl decken? (8.9.25)

In "Sturm der Liebe" erfährt Anja geschockt, dass die Diamanten wertlos sind.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Michael zweifelt, ob er Anjas Diebstahl wirklich vertuschen darf. Doch als Erik ihm klarmacht, dass er damit einem kranken Menschen helfen könnte, gibt er Anja die Diamanten zurück. Die gerät jedoch unter Druck, als der Käufer ein Echtheitszertifikat verlangt. Währenddessen bringt Erik sich selbst in Schwierigkeiten, weil er Lales Urlaub übersehen hat und einem Gast Fitnesstraining zugesichert wurde. Alfons stellt ihn auf die Probe und fordert ihn auf, eine Lösung zu finden. Als Erik das Training schließlich selbst übernehmen will, muss er erkennen, dass er damit überfordert ist.