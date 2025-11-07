„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Eriks und Michaels Wanderung wird zu einer Herausforderung (7.11.25)

In "Sturm der Liebe" vertiefen Michael und Erik ihre Freundschaft bei einer gemeinsamen Wanderung.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Michael geht seine Sachen durch und verschenkt Erinnerungsstücke an Freunde. Er will seine verbleibende Zeit bewusst nutzen und bricht mit Erik zu einer Wander- und Campingtour auf. Doch der Ausflug wird turbulent, als das Zelt beinahe zusammenbricht und beide in Panik geraten. Währenddessen bereitet sich Werner auf ein Spiel von Blau-Weiß Bichlheim vor. Er will als Fußballkenner auftreten und lässt sich von Leo coachen. Leos Begeisterung für Fußball fällt sofort auf, was Vincent überrascht. Warum hat Leo seine Karriere aufgegeben?