„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Maxi sorgt sich weiterhin um Henry (7.10.25)

In "Sturm der Liebe" wird Henry bewusst, dass er seine Laune nicht an Maxi auslassen kann.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Christoph will Markus und Alexandra auseinanderbringen und fordert von Alexandra entsetzt, dass Markus ihm ebenfalls seine Anteile überschreibt. Als Markus das strikt ablehnt, kommt es zum Streit. Alexandra bittet Christoph, sich stattdessen mit ihren Anteilen zufriedenzugeben. Henry erkennt, dass er Maxi keine schweren Vorwürfe machen darf. Maxi ist erleichtert, sorgt sich aber heimlich um Henrys Empfindlichkeit, die durch seine Albträume noch verstärkt wird.