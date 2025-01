Sturm der Liebe am 07.01.2025: Miro entscheidet sich für Greta

1 "Sturm der Liebe": Greta (Laura Osswald) freut sich, wieder im Fürstenhof zu arbeiten und bleibt auf Abstand zu Miro (Pablo Sprungala). Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

Miro gesteht Greta in "Sturm der Liebe" seine Gefühle. Was sonst noch passiert, lesen Sie in unserer Serienvorschau vom 07. Januar.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta startet voller Elan ihren Neustart am "Fürstenhof", auch wenn sie die Gedanken an Miro noch nicht vollständig loslassen kann. Für sie ist die Situation jedoch abgeschlossen. Doch auch Miro kann Greta nicht vergessen. Als ihm plötzlich bewusst wird, dass sie mit ihren Vorwürfen recht hatte, sucht er sie auf. Greta ist überrascht, als Miro ihr offenbart, dass er zu seinen Gefühlen für sie stehen will.