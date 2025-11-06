„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Fanny kann sich nicht auf Kilian einlassen (6.11.25)

Fanny hadert in "Sturm der Liebe" mit Kilians Liebesgeständnis.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Fanny weicht im letzten Moment vom geplanten Kuss zurück. Sie glaubt, Kilian verfolge mit seinen Annäherungen wegen des Kochwettbewerbs ein taktisches Ziel. Als er ihr gesteht, dass er Gefühle für sie entwickelt hat, ist sie völlig verunsichert. Zweifelt er sie an? Und wie soll sie als Schiedsrichterin nun noch neutral bleiben? Währenddessen fühlt sich Fritz in Bichlheim immer wohler und hofft nach seiner Probezeit auf eine feste Stelle. Doch als Erik erfährt, dass Fritz Yvonne Geld geliehen hat, wird er eifersüchtig. Er stellt Fritz zur Rede und warnt ihn, sich Yvonne nicht zu sehr zu nähern.