„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Fanny kann sich nicht auf Kilian einlassen (6.11.25)
Fanny (Johanna Graen) schiebt ihre Gefühle beiseite und bemüht sich um Rationalität. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

Fanny hadert in "Sturm der Liebe" mit Kilians Liebesgeständnis.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Fanny weicht im letzten Moment vom geplanten Kuss zurück. Sie glaubt, Kilian verfolge mit seinen Annäherungen wegen des Kochwettbewerbs ein taktisches Ziel. Als er ihr gesteht, dass er Gefühle für sie entwickelt hat, ist sie völlig verunsichert. Zweifelt er sie an? Und wie soll sie als Schiedsrichterin nun noch neutral bleiben? Währenddessen fühlt sich Fritz in Bichlheim immer wohler und hofft nach seiner Probezeit auf eine feste Stelle. Doch als Erik erfährt, dass Fritz Yvonne Geld geliehen hat, wird er eifersüchtig. Er stellt Fritz zur Rede und warnt ihn, sich Yvonne nicht zu sehr zu nähern.

 

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela, die seit 2005 im Ersten ausgestrahlt wird und im fiktiven Luxushotel „Fürstenhof“ in Oberbayern spielt. Im Zentrum steht in jeder Staffel ein neues Traumpaar, dessen Liebesgeschichte über viele Monate hinweg erzählt wird – mit allen Höhen und Tiefen, Missverständnissen, Intrigen und überraschenden Wendungen. Rund um das Paar entwickelt sich ein Geflecht aus Familiengeschichten, Machtkämpfen und kleinen wie großen Dramen, in die Hotelangestellte, Geschäftsleute und Adelsfamilien verwickelt sind.

Typisch für „Sturm der Liebe“ sind klassische Soap-Elemente: verpasste Gelegenheiten, heimliche Liebschaften, Rivalitäten und plötzliche Enthüllungen, die das Leben der Figuren auf den Kopf stellen. Gleichzeitig werden immer wieder humorvolle und leichte Szenen eingebaut, sodass die Serie eine Mischung aus Romantik, Drama und Unterhaltung bietet. Mit dem idyllischen Hotel als Mittelpunkt ist der „Fürstenhof“ nicht nur Handlungsort, sondern auch Symbol für Glanz, Glamour und den ständigen Sturm der Gefühle, der die Figuren begleitet.

Der Hauptcast von "Sturm der Liebe"

  • Dirk Galuba als Werner Saalfeld
  • Sepp Schauer als Alfons Sonnbichler
  • Antje Hagen als Hildegard Sonnbichler
  • Erich Altenkopf als Dr. Michael Niederbühl
  • Dieter Bach als Christoph Saalfeld
  • Sven Waasner als Erik Klee
  • Tanja Lanäus als Yvonne Klee
  • Daniela Kiefer als Alexandra Schwarzbach
  • Timo Ben Schöfer als Markus Schwarzbach
  • Laura Osswald als Greta Bergmann
  • Yeliz Simsek als Lale Ceylan
  • Isabell Stern als Katja Saalfeld
  • Pablo Sprungala als Miro Falk
  • Krista Birkner als Sophia Sydow
  • Johanna Graen als Fanny Schätzl
  • Jo Weil als Dr. Yannik Rudloff
  • Vivien Wulf als Larissa Mahnke

„Sturm der Liebe“ in der ARD Mediathek schauen

Wer eine Folge verpasst hat, kann in der App oder im Browser die Folge nachträglich in der ARD-Mediathek schauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge auch schon vorab ebenfalls in der ARD-Mediathek streamen.

 