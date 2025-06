1 "Sturm der Liebe": Yannik (l.) kann sich über einen der Hauptgewinne in der Tombola nicht recht freuen. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" arbeitet Yannik an einer Lösung für sein Geldproblem.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Weil Erik mit dem Glücksbringer kein Glück hatte, gibt er ihn an Yannik weiter, der gerade Stress mit der Bank hat. Inspiriert durch Erik versucht dieser sein Glück bei der Tombola im Dorf - und gewinnt tatsächlich, allerdings nur den zweiten Preis. Die Freude darüber hält sich bei ihm in Grenzen, also beschließt er, den Gewinn lieber jemand anderem zu schenken.