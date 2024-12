„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Maxi ist von Henrys Kompliment gerührt (5.12.24)

In "Sturm der Liebe" möchte Christoph Lale die Sorgen wegen der Stiftung nehmen. Maxi und Henry haben gemeinsam eine schöne Zeit.

Christoph möchte Lale entlasten und schlägt vor, beim Golfturnier Spenden für die Stiftung zu sammeln. Beide ahnen nicht, dass Markus die Event-Managerin Anastasia überzeugen kann, das Turnier exklusiv für eine andere Charity zu nutzen. Henry erklärt Maxi, dass er durch sie die Schönheit der Natur entdeckt hat und dafür Risiken eingeht, wie das Baumklettern. Maxi ist gerührt, doch die Freude währt nur kurz, als Henry sie daran erinnert, dass sie jetzt mit ihm auf seiner Geländemaschine fahren muss.

Passend zum Thema: Alle Drehorte von „Sturm der Liebe“ im Überblick

Sturm der Liebe ist eine beliebte deutsche Telenovela, die seit 2005 im Ersten ausgestrahlt wird. Die Serie spielt hauptsächlich im fiktiven Luxushotel "Fürstenhof", das in der malerischen Kulisse von Bayern liegt. Es dreht sich alles um Liebe, Intrigen und Familiendramen.

Jede Staffel erzählt die romantische Hauptgeschichte eines zentralen Liebespaares, das durch zahlreiche Hindernisse – wie Missverständnisse, Machtspiele und rivalisierende Figuren – kämpfen muss, bevor es zu einem glücklichen Ende kommt. Dabei gibt es eine Mischung aus Romanze, Familienkonflikten und Intrigen, die die Handlung vorantreiben.

„Sturm der Liebe“ in der ARD Mediathek schauen

Wer eine Folge verpasst hat, kann in der App oder im Browser die Folge nachträglich in der ARD-Mediathek schauen. Außerdem können Sie die aktuelle Folge auch schon vorab ebenfalls in der ARD-Mediathek streamen.