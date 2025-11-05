„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Yvonne sind ihre finanziellen Probleme vor Fritz unangenehm (5.11.25)

In "Sturm der Liebe" ist Fritz überzeugt, Yvonne aus der Patsche zu helfen. Doch seine Hilfe wird abgelehnt.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Fritz erfährt von Yvonnes finanziellen Sorgen, was ihr sehr unangenehm ist. Sie behauptet, das Problem selbst lösen zu können, und bittet Erik um Hilfe. Zu ihrem Ärger wirft er ihr mangelnde Geschäftstüchtigkeit vor. Fritz beschließt schließlich, zu helfen, und bietet an, sein Erspartes in Yvonnes Laden zu investieren. Doch überraschend kann sie ablehnen. Woher sie plötzlich Geld hat, behält sie für sich.