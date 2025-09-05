„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Fanny und Vincent tun sich im Umgang schwer (5.9.25)

In "Sturm der Liebe" fällt es Fanny und Vincent schwer, miteinander umzugehen.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Fanny und Vincent wissen nicht, wie sie miteinander umgehen sollen. Zwischen Markus und Vincent herrscht weiterhin Funkstille. Weil Fanny bemerkt, wie sehr Vincent unter dem Zerwürfnis mit seinem Vater leidet, versucht sie vorsichtig zu vermitteln. Später sucht Vincent das Gespräch mit Fanny und gesteht, dass er ihre Freundschaft vermisst. Damit öffnet er die Tür für eine Annäherung.