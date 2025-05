„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Christoph lässt seine Wut an Erik aus (5.5.25)

Christoph lässt seine Wut an Erik aus

1 Christoph (Dieter Bach, l., mit Daniela Kiefer, M.) macht Erik (Sven Waasner, r.) Vorwürfe, weil er die Unterlagen nicht rechtzeitig aus dem Storage Room geholt hat. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" lässt Chirstoph seine Emotionen an Erik raus und zerschießt damit Eriks Hoffnungen.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Das Video von Maxi und Lale gegen das Werk trifft Larissa schwer - Henry will künftig mehr mit Fakten argumentieren. Doch dann taucht ein Enthüllungsartikel über Maxis Vergangenheit auf, inklusive des Verlusts ihrer Zulassung. Sie ist geschockt. Erik schafft es nicht, die brisanten Unterlagen zu sichern, weil das Schließfach repariert wurde. Christoph lässt seine Wut an ihm aus, wirft ihm Nutzlosigkeit vor und entzieht ihm jegliche Hoffnung auf Anteile am "Fürstenhof". Erik steht nun vor der Entscheidung, ob er sich Sophia anschließen soll.