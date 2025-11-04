„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Fanny verschwindet beim Schlafwandeln in der Dunkelheit (4.11.25)

Kilian hat in "Sturm der Liebe" eine beunruhigende Begegnung mit der schlafwandelnden Fanny.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Kilian probiert Gretas Vorspeise und muss anerkennen, dass ihre besser gelungen ist. Die ganze Nacht feilt er an seinem Hauptgericht, um es für den Wettbewerb zu perfektionieren. Dafür benötigt er einen seltenen Essig. Als er und Yannik nachts in Hildegards Speisekammer danach suchen, bemerken sie, dass Fanny wieder schlafwandelt. Doch diesmal verlässt sie das Haus der Sonnbichlers und verschwindet in der Dunkelheit.