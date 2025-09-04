„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Anja setzt alles daran, um an die Figur heranzukommen (4.9.25)

In "Sturm der Liebe" droht Michael hinter Anjas Geheimnis zu kommen.
15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe
Anjas Versuch, Larissa in ein Gespräch zu verwickeln, um ihr die Figur abzunehmen, schlägt fehl. Deshalb verschiebt sie ihre Abreise und überzeugt Michael, dass sie seinetwegen länger bleibt. Während Larissa Yvonne die Figur als Glücksbringer für das Café schenkt, bietet Anja Michael Hilfe an, da die Förderung durch das Pharmaunternehmen geringer ausfällt. Im Café entdeckt Anja die Figur und überredet Yvonne, sie ihr zu leihen. Doch bevor sie sie öffnen kann, erscheint Christoph. Kurz darauf betritt auch Michael den Raum.