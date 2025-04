Sturm der Liebe heute: Was will Larissa wirklich von Sophia?

Was will Sophia wirklich von Larissa?

Steckt hinter dem Angebot ein perfider Plan?

Während Alexandra alarmiert reagiert, weil Sophia in Larissas Pläne investieren will, schmieden die Familien Saalfeld und Schwarzbach Gegenstrategien.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra wird aufmerksam, als sie hört, dass Sophia bei Larissa investieren will. Die Familien Saalfeld und Schwarzbach fragen sich misstrauisch, was Larissas wahre Rolle in Sophias Plänen ist. Um zu verhindern, dass Sophia ihren Einfluss weiter ausbaut, beschließen sie, ihren Plan zu durchkreuzen. Maxi und Miro wollen Lale an Theos Geburtstag auf andere Gedanken bringen. Lale sagt zunächst aus Höflichkeit zu, fühlt sich aber überfordert. Schließlich erkennt sie, dass sie den Tag nicht zum Vergessen, sondern zum Erinnern nutzen möchte.