Maxi eilt Henry spontan zu Hilfe – doch sie erkennt nicht, was er längst für sie empfindet. Anja begegnet unverhofft Larissa, während Erik seine Ängste nicht überwinden kann und von Yvonne vor eine Entscheidung gestellt wird.
Um Henry und Maxi wieder einander näherzubringen, bittet Lale Vincent um Mithilfe. Als Henry in eine heikle Situation gerät, eilt Maxi sofort zu ihm – und beeindruckt ihn tiefer, als ihr bewusst ist. Während Maxi seine Reaktion falsch deutet, ist Henry sich längst im Klaren über seine Gefühle.