„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Katja ist am Boden zerstört (3.9.24)

1 Stella (Daniela Galbo) streitet überzeugend ab, etwas mit Theos Handy gemacht zu haben. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" ist Katja am Ende ihrer Kräfte. Sie weiß nicht, wie es weitergehen soll.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lale sagt den Drehtermin mit Stella ab, um Anas Zimmer für deren baldige Entlassung schön herzurichten. Theo bietet Lale seine Hilfe an und trägt den Termin in seine App ein, lässt sein Handy aber für kurze Zeit im Hotel liegen. Als Theo später keine Erinnerung von seiner App erhält, beginnt er zu überlegen, was schiefgelaufen sein könnte. Katja ist am Boden zerstört und unsicher, wie es weitergehen soll. Sie teilt die schlimme Nachricht über die erfrorenen Rebstöcke zunächst nur mit Greta und Philipp, weil sie die Krise aus eigener Kraft bewältigen will. Doch zu Katjas großer Überraschung taucht plötzlich Markus auf.