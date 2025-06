„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Christoph will Alexandra nicht hintergehen (3.6.25)

Christoph will Alexandra nicht hintergehen

1 Christoph (Dieter Bach, l.) lässt sich nicht auf die Flirtversuche von Sophia (Krista Birkner, r.) ein. Foto: ARD/WDR/Christof Arnol

In "Sturm der Liebe" will Sophia Christoph wieder in einen Flirt verwickeln.











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Sophia versucht bei einem Treffen mit Christoph, ihn wieder in einen Flirt zu verwickeln. Zunächst bleibt er standhaft, da er Alexandra nicht hintergehen will - doch Sophias Reiz lässt ihn nicht ganz kalt. Als sie ihn zu einem Gespräch in ihre Suite bittet, wird Christoph schließlich schwach. Währenddessen fühlt sich Larissa bei Yannik geborgen - zum ersten Mal seit Langem ist sie nicht mehr allein. Henry bemerkt, dass sich zwischen den beiden etwas entwickelt, und bittet Larissa zur Vorsicht: Ihre heimlichen Treffen könnten zu großen Problemen führen.