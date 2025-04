„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Hat Yannik bewusst gestohlen? (3.4.25)

1 Larissa (Vivien Wulf, l., mit Jo Weil, r.) versucht, einen vermeintlichen Ladendieb zu stellen. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

Larissa hält Yannik in "Sturm der Liebe" für einen Ladendieb. Hat sie recht?











Link kopiert



15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Um sich von Henry abzulenken, arbeitet Larissa im "Café Liebling" gemeinsam mit Yvonne an ihrer Website. Als Yvonne kurz den Laden verlässt, kommt Yannik herein und probiert eine Sonnenbrille an. Wegen eines plötzlichen Notfalls vergisst er, sie abzunehmen, und verlässt hastig das Geschäft. Larissa ist entsetzt, denn für sie sieht es aus, als hätte er die Brille gestohlen. Miro sendet ein gelungenes Foto eines Hirsches an ein Naturmagazin. Greta ist stolz auf ihn und will ihn künftig bei seinen ausgedehnten Fotosessions in der Natur unterstützen. Deshalb besorgt sie ihm eine warme Outdoor-Jacke.