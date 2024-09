1 Katja (Isabell Stern, vorne) berichtet Greta (Laura Osswald, hinten) geschockt, dass ihre ganzen Weinreben erfroren sind – ihre Existenz ist ruiniert. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

Erik versucht, seine Gedanken an Nicole zu verdrängen, doch ein Traum wirft ihn aus der Bahn. Währenddessen eskaliert der Konflikt zwischen Katja und Christoph, und Katja steht plötzlich vor dem Nichts.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Um sich von seinen Gedanken an Nicole abzulenken, entwickelt Erik einen Plan: Er schlägt vor, dass er und Yvonne sich im "Bräustüberl" treffen und so tun, als würden sie sich nicht kennen. Der Abend verläuft amüsant und endet in einer leidenschaftlichen Begegnung. Doch dann träumt Erik von Nicole und ist irritiert, als Yvonne ihn mit einem Kuss weckt. Katja teilt Werner mit, dass sie ihre Position als Hausdame im "Fürstenhof" aufgeben möchte. Werner vermutet, dass es erneut Spannungen zwischen Katja und Christoph gab und fordert Christoph auf, sich mit Katja zu versöhnen.