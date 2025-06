„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Yannik spendet Larissa Trost (2.6.25)

1 Larissa (Vivien Wulf, r.) lässt sich auf Yannik (Jo Weil, l.) ein. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

In "Sturm der Liebe" kann Larissa nur schwer begreifen, dass Henry ihre Gefühle nicht erwidert.











15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Larissa leidet darunter, dass Henry ihre Gefühle nicht erwidert. Sie fühlt sich isoliert, findet aber Trost bei Yannik. Als er erkennt, dass zwischen ihr und Henry nicht alles so rosig ist wie es scheint, spricht er sie darauf an. Larissa würde ihm am liebsten alles erzählen, doch sie darf es nicht. Dennoch genießt sie die unbeschwerte Zeit mit Yannik - er schafft es immer wieder, sie zum Lächeln zu bringen und ihre Sorgen vergessen zu lassen.