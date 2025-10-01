„Sturm der Liebe“-Vorschau heute: Christoph erfährt von Sophias Entscheidung (1.10.25)

In "Sturm der Liebe" unterläuft Anja beim Werben um Michael ein peinlicher Fauxpas.
15:10 Uhr, Sturm der Liebe
Anja plant einen gemütlichen Kochabend mit Michael, doch Alexandra taucht auf und durchkreuzt ihre Pläne. Als Michael Alexandras Outfit lobt, kauft Anja bei Yvonne ein elegantes Kleid und lässt sich von Miro für Michaels Auftritt im "Fürstenhof" stylen. Doch bei ihrer Ankunft läuft einiges aus dem Ruder. Henry ist schwer getroffen von Sophias Entscheidung. Auch Christoph reagiert heftig, als er von ihren Plänen erfährt. Zeitgleich erfährt Markus davon und beiden Männern wird schnell klar, welche Konsequenzen das haben könnte.